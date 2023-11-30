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Türkiye
AA 30.11.2023 16:50

Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak, 25 köyde yaklaşık 7 bin dönüm tarım arazisinde hasara yol açtı.

Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi

İlçe merkezinde dün şiddetli yağış nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin debilerinin artarak taşması, Kurtuluş ve Kışlalar mahallelerinin büyük bölümünde etkili oldu.

Ayrıca ilçeye bağlı 25 köyde bazı evlerde, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı, yollarda bozulmalar meydana geldi.

Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi

Yenice Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve beraberindeki teknik görevliler, yağıştan etkilenen arazilerde inceleme yaptı.

İlk tespitlere göre 25 köyde 7 bin dönüm tarım arazisinin sağanaktan zarar gördüğü, hasarın suyun çekilmesinin ardından yapılacak kontroller sonucu kesinleşeceği öğrenildi.

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