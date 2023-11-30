Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşası tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin görüntülerine yer verdi.

Koca, paylaşımına, "Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun" notunu düştü.