Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.11.2023 16:49

Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu.

Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşası tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin görüntülerine yer verdi.

Koca, paylaşımına, "Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun" notunu düştü.

 

ETİKETLER
Hatay Deprem Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
Engelliler özel aparatlarla Togg deneyimine kavuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:09
Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte
17:16
Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama
17:02
Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan 'geçici ateşkes' 7. gününde
17:00
SGK depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
17:00
Polisler, aranan zanlıyı inşaat işçisi gibi davranarak yakaladı
Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi
Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi
FOTO FOKUS
Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ