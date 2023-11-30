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Türkiye
AA 30.11.2023 16:52

Bursa'da oluşan heyelanda ev yıkıldı: 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı toprak kayması nedeniyle bir ev kısmen yıkıldı.

Bursa'da oluşan heyelanda ev yıkıldı: 2 yaralı

İlçede gece saatlerinde yaşanan sağanak, Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Sahili mevkisi yakınında heyelana neden oldu.

Heyelan sonucu Gürsel ve Yasemin Kankaya'nın yaşadığı evin bir bölümü yıkılarak sahile doğru kaydı.

Bursa'da oluşan heyelanda ev yıkıldı: 2 yaralı

Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Gürsel ve Yasemin Kankaya, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Heyelan sonucu evin bir bölümünün kaymasıyla oluşan boşluk dronla görüntülendi.

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