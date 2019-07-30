Yenikent Kayı Cadde Zir Vadisi Yolu'nda asayiş uygulaması yapan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan S. yönetimindeki aracı durdurdu.

Aramada dışarıdan bakıldığında da görünecek şekilde konulmuş 14 av tüfeği ile 7 bin 800 av tüfeği fişeği ve 16 bin kurusıkı mermi ele geçirildi.

İki ayrı suçtan arama kaydı bulunan sürücü Hasan S. gözaltına alınırken, marka ve model bilgisi bulunmayan silahların nereden getirildiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bu arada ekiplerin kontrollerinde 44 kişi sorgulanırken, 20 araçta inceleme yapıldı.

Kaynak: AA