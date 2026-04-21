Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri R.K. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında park halindeki çok sayıda araca çarpan otomobil, polis ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren takibi sonucu Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak'ta önü kesilerek durduruldu.

Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde, R.K'nın 2,17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.K'ya, "alkollü araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürmek" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından toplam 225 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.