Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.04.2026 12:40

41 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 gözaltı

Diyarbakır merkezli 41 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotograf: AA]

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamındaki MASAK raporunda, işlem hacimleri 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 111 şüpheli gözaltına alındı.

Dosya kapsamında 190 banka ve kripto para hesaplarına ve 14 şüphelinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya el konuldu.

ETİKETLER
Bahis Siber Suçlar
Sıradaki Haber
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Tarihi Kasımiye Medresesi yeniden eğitim yuvasına dönüştü
12:42
Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza kesildi
12:37
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylara ilişkin "yaralı" açıklaması
12:30
CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" etkinlikleri düzenlenecek
12:19
İşgalci İsrail'in Gazze ablukası yüzlerce öğrencinin geleceğini karartıyor
12:13
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde bir asır sonra akademik eğitim veriliyor
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde bir asır sonra akademik eğitim veriliyor
FOTO FOKUS
Türk SAT timi Libya’da sahada
Türk SAT timi Libya’da sahada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ