İHA 20.04.2026 11:34

Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 350 bin TL ceza yedi

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şahsı, polis ekipleri yakalayarak 350 bin TL para ceza kesti. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konulurken otomobil 120 gün otoparka çekildi.

[Fotograf: İHA]

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi'nde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören bir araçtaki sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Büyük Kumköprü Caddesi istikametinden ters yönde kaçmaya başladı.

Kovalama sırasında polis aracına da çarpan otomobil sürücüsü Selim Sultan Mahallesi Atım Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü yakalandı.

Ceza yağdı

Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüye çeşitli maddelerden 350 bin TL para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu. Sürücünün otomobili 120 gün otoparka çekildi.

Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

