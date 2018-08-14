Polis ve jandarmadan 81 ilde 'Duman Operasyonları'

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, EGM ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin, kaçak sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 81 ilde "Duman Operasyonları" gerçekleştirildi.

Operasyonlara katılan 18 bin 13 personel, tekel bayisi, büfe ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren 16 bin 975 iş yerini denetledi. Çalışmalarda 102 dedektör köpek de kullanıldı.

Söz konusu iş yerlerindeki aramalarda 95 bin 126 paket kaçak sigara, 1 milyon 63 bin 561 içi dolu sigara haline getirilen makaron, 7 milyon 640 bin 708 boş makaron, 10 bin 865 kaçak puro, 807 kilogram nargile ve pipo tütünü, 3 bin 53 kaçak elektronik sigara ve likiti, 53 sahte bandrol, boş makaron doldurarak sigara üretmeye yarayan elektrikli 3 makine, bin 886 şişe kaçak içki, 36 kaçak cep telefonu, ruhsatsız üçer tabancayla av tüfeği ve bunlara ait 15 fişek, 74 kilogram kaçak çay, 6 gram esrar, 31 adet enerji içeceği ve cinsel içerikli 202 hap ele geçirilerek muhafazaya alındı.

120 gözaltı

Ayrıca operasyonlar sırasında yasa dışı sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı. Ekipler 120 kişiyi gözaltına aldı, bazı suçlardan aranan 74 kişiyi yakaladı.

Denetimlerde 148 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi, 7 iş yerinin de vergi levhası olmadığı tespit edildi.

Operasyonlara katılan ekipler toplam 1 milyon 941 bin 886 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA