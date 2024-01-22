Polis sanal devriyede: Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı, gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen sanal devriyede yasa dışı içerik paylaşımı yapan kişilere yönelik başlatılan çalışmada, S.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medya platformlarından "yasa dışı bahis reklamı" paylaşımı yaptığı tespit edilen S.S., ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli, incelenmesi yapılması maksadıyla da dijital materyallerine de el konuldu.

Cumhuriyet Savcılığınca, S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.