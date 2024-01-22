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Türkiye
İHA 22.01.2024 09:49

Tunceli’de uzun yıllardır görülmeyen turna kuşu görüldü

Tunceli’de kış ortası su kuşu sayımında uzun zamandır görülmeyen turna kuşu tespit edildi.

Tunceli’de uzun yıllardır görülmeyen turna kuşu görüldü

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) çerçevesinde yürütülen çalışmalarda uzun zamandır Tunceli'de rastlanmayan turna kuşu tespit edildi.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre turna, dünya genelinde 'düşük öncelikli' ancak Türkiye popülasyonu tehdit altında yer alıyor.

Tunceli’de uzun yıllardır görülmeyen turna kuşu görüldü

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban hayvanları listesinde yer alan turnanın avlanması yasak olduğu biliniyor. 

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