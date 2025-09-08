Polis merkezi saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu K.N'nin saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin anne, babası ve 7 kişi gözaltında

Başsavcılık, şüphelinin anne ve babası ile iki arkadaşının gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir'de E.B, N.B, A.B, A.K, D.Ş, İstanbul'da K.N, Ankara'da B.Y ve C.T ile Şanlıurfa'da M.A olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.