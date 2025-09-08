Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
AA 08.09.2025 18:41

Polis merkezi saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İzmir'de Polis karakoluna saldırı düzenleyen E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezi saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
[Fotograf: İHA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu K.N'nin saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin anne, babası ve 7 kişi gözaltında

Başsavcılık, şüphelinin anne ve babası ile iki arkadaşının gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir'de E.B, N.B, A.B, A.K, D.Ş, İstanbul'da K.N, Ankara'da B.Y ve C.T ile Şanlıurfa'da M.A olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İzmir Polis
