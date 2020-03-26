Balıkesir Valiliğinin koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, belediye, polis, jandarma personellerince ve muhtarlıklar ile sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.

"Allah yuvalarınıza mutluluk, vücutlarınıza sağlık versin"

Aliçetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Işık Apartman'da ikamet eden Türkün Uzun ihtiyacı olan kolonya, dezenfektan ve gıda malzemeleri için 155'i aradı.

İstediği malzemelerin polis ekiplerince getirildiğini gören Uzun, gözyaşlarını tutamayarak, "Allah razı olsun, Allah size ömür, sağlık versin. Böyle hizmetler edesiniz bize. Allah yuvalarınıza mutluluk, vücutlarınıza sağlık versin. Çok teşekkür ederim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler de Uzun'a, "Biz her zaman sizlerin yanındayız, bizi her zaman arayabilirsiniz. Bugün aradım ayıp olur bir daha aramayayım diye düşünmeyin. Hem kendi hem de toplum sağlığı için dışarı çıkmayın. Sizin bizleri aramanız yeterli" dedi.