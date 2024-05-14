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Türkiye
AA 14.05.2024 22:19

Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı.

Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin torbacılık yöntemi ile uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 2 kilogram esrar, 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 201 uyuşturucu hap, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, hassas terazi ve 4 bin 820 lira suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

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