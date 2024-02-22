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Türkiye
AA 22.02.2024 14:30

Polat çifti hakkında komşularını darbetmekten iddianame hazırlandı

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşularını darbettikleri iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmada iddianame hazırlandı.

Polat çifti hakkında komşularını darbetmekten iddianame hazırlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat'ın 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de tartıştıkları komşularını darbettikleri iddialarına yönelik soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Engin Polat'ın doğum günü nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç olduğunu gördüğü ve çıkamadığı kaydedildi.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşuları Metin S.A'nın evine gittiği ve evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürüldü.

Müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığına işaret edilen iddianamede, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre Metin S.A'nın darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı anlatıldı.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık iddianameyi, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Polat çiftine yönelik diğer soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada sulh ceza hakimliği, bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygularken 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

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