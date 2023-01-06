İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden paylaşılan trafikte drift görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Beykoz Dedeoğlu Caddesi ve Cengizhan Caddesi kavşağında drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsünün M.S. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 342 lira, araç tescil plakasının farklı okunması veya okunmamasını sağlamak maddesinden 1671 lira olmak üzere toplam 22 bin 13 lira idari ceza uygulandı.

M.S.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da iki ay trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem de yapıldı.