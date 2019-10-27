Türkiye
PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı: 1 şehit27 Ekim 2019 Pazar 10:12 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 10:26
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme görevi yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rasulayn'da bir askerin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır.
Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: TRT Haber
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