Haber Giriş: Kaynak: AA
PKK'ya ait yaşam malzemeleri imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de jandarma ve komando timlerinin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi.
Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi.
Sığınakta, patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el kondu, geri kalanlar ise imha edildi.
Son Haberler
- 18:34
- 18:24
- 18:21
- 18:18
- 18:16
Sıradaki Haber
140 bin tıbbi maske ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz