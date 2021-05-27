Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 16 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.
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