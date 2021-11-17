Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'nın finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları ileri sürülen 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finansman desteği sağladıkları iddia edilen 38 zanlının yakalanmasına yönelik Şırnak, Antalya, Adana ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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