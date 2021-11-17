Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, deniz açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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