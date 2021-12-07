Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.
Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında arazi araması gerçekleştirdi.
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir sığınakta ve 2 ayrı noktada toprağa gömülen bidon içerisinde 183 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
Etiketler: Bingöl Eren Operasyonları PKK/KCK Terörle Mücadele
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