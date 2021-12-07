Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında arazi araması gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir sığınakta ve 2 ayrı noktada toprağa gömülen bidon içerisinde 183 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.