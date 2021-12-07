Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 12 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.
Şarkışla'da yaşayan Halime ve Alender Macin çiftinin 12 gün önce dünyaya gelen kızlarına kalp yetmezliği teşhisi konuldu.
Numune Hastanesinde tedavi altına alan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Henüz ismi konulmayan "Macin" bebeğin İstanbul'a götürülmesi için Sivas'a ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla hastaneden Nuri Demirağ Havalimanına ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Etiketler: Ambulans Kalp Sağlığı
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