Tokat'ın Çerçi köyünde, eşi H.S. ile boşanma aşamasında olan Ö.S., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayağındaki elektronik kelepçeyi keserek evinden uzaklaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine H.S. ile ilgili arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, H.S.’nin evinin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Bugün saat 04.30 civarında evin çevresindeki köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol eden ekipler, Ö.S. ile karşılaştı.

Jandarmaya ateş açtı

Yanındaki pompalı tüfekle jandarma görevlilerinin üzerine ateş açan Ö.S., Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş F.K.'yi sol kolundan ve bacağından yaralandı.

Ö.S. gözaltına alındı. Koruma kararı bulunan H.S., olayı zarar görmeden atlattı.

Yaralanan jandarma görevlisinin hayati tehlikesi bulunmuyor.