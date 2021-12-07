Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı.

Vatandaşların araçlarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları da buz tuttu.

Sabah saatlerinde sisin etkili olduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Ardahan'da örümcek ağları buz tuttu

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kentte soğukların etkisiyle ağaç ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Yakıt depoları donan araç sürücüleri ise çareyi araçlarının altında ateş yakmakta buldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti.

Ağrı'da yoğun sis sürücüleri zorladı

Ağrı'da ise iki gündür soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Dere ve nehirlerin yüzeyinde buzlanmaların oluştuğu kentte, araç ile iş yerleri camları da buzla kaplandı.

Kars'ta buz sarkıtları oluştu

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bitki ve ağaçları kırağı tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışının ardından beyaza bürünen köylerdeki çocuklar da yüksek tepelerden kızakla kaymanın keyfini çıkardı.