Olay, 4 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Muhammet Melikşah Mar ile 27 yaşındaki arkadaşı Barış Çimen, motosikletle bir akaryakıt istasyonunun yakınına geldi. Yanındaki tişörtü bazı kısımlarını kesip kar maskesine dönüştüren Mar, başına geçirerek istasyona gitti. Akaryakıt istasyonunun arka sokağında motosikletle bekleyen arkadaşı ise gözcülük yapmaya başladı.

Melikşah Mar, dışarıdaki 2 pompacıyı tabancayla tehdit ederek markete girmelerini istedi. Daha sonra elindeki çantayı yere atan hırsızlık şüphelisi, 2 çalışana kasadaki paraları doldurmalarını söyledi. Kasadaki 560 lirayı alan Mar, marketten koşarak çıktı ve kendisini bekleyen arkadaşı ile motosiklete binerek uzaklaştı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kimlikleri kameradan tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 20 kameranın kayıtlarını izleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muhammet Melikşah Mar ile Barış Çimen olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, teknik takiple adreslerini belirlediği 2 kişiyi Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaparak gözaltına aldı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.