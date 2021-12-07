İstanbul Ümraniye'de, seyir halindeki hafriyat kamyonu rampa yukarı çıkarken aniden durdu.

Kamyonun arkasında seyir halinde olan otomobiller de dörtlülerini yakan kamyonla birlikte durdular.

Freni boşalan ve aniden geri geri gelmeye başlayan kamyon üç aracı ezerek durabildi.

Sürücü kendini dışarı attı

Bu sırada en arkada bulunan aracın sürücüsü, yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı.

Sürücü, üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.