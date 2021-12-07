Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, yokuştan çıkarken freni boşalan hafriyat kamyonu arkadan gelen araçlara çarptı. Üstüne gelen kamyonu görüp aracından atlayan sürücü, diğer araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul Ümraniye'de, seyir halindeki hafriyat kamyonu rampa yukarı çıkarken aniden durdu.
Kamyonun arkasında seyir halinde olan otomobiller de dörtlülerini yakan kamyonla birlikte durdular.
Freni boşalan ve aniden geri geri gelmeye başlayan kamyon üç aracı ezerek durabildi.
Sürücü kendini dışarı attı
Bu sırada en arkada bulunan aracın sürücüsü, yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı.
Sürücü, üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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