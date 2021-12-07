Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
20 günde bir geçen trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da bir kadın demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışırken tren çarptı. Olayda kadın hayatını kaybederken makinist ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Menderes Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen 35-40 yaşlarında kadına 20 günde bir geçen yük treni çarptı.
Çarpmanın ardından tren, yaklaşık 200 metre sonra durabildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Makinistin ifadesi alınıyor
Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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