Uğur Mumcu Mahallesi'nde köpeğini gezdiren kadın, Pakistan uyruklu K.A. tarafından taciz edildi. Kendisini taciz eden kişiye tepki gösteren kadın, bağırarak çevreden yardım istedi.

2 kişi yardıma koştu

Kadının yardımına koşan 2 kişi, şüpheliyi dövmeye başladı. Çevreden gelenlerin de katılmasıyla birlikte şüpheli bayılana kadar darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi. Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı.

"Polis gelene kadar dayak yedi"

Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "Ben olayı görmedim. Bir kız çocuğuna yabancı uyruklu biri tacizde bulunmuş. Ondan sonra yardım istemiş sanırım. 2 tane genç delikanlı burada o kişiyi indirdiler. Sonra burası iyice kalabalık oldu. Yabancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın namusuna dil uzatırsan böyle olur. 2 tane genç tesadüfen oradan geçerken olaya müdahale etmişler. Daha sonra gelen vurdu, giden vurdu. Polis gelene kadar dayak yedi. Polis ekipleri alıp götürdü" dedi.