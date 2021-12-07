Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.
Akarca Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Gedemen'i bulmak için çalışma başlattı.
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