Akarca Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Gedemen'i bulmak için çalışma başlattı.