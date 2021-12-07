Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehir tacirlerine dev operasyon: 4 bin 331 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 bin 331 şüpheli yakalandı.
Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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