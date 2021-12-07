İstanbul Bayrampaşa’da, 3 Aralık 2020 tarihinde Pakistanlı Sulman Ali’nin bıçaklanarak öldürülüp cesedinin, battaniyeye sarılı halde Edirne Uzunköprü’ye bırakılmasına ilişkin 3’ü tutuklu 5 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüttürülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, olaya ilişkin tanık olarak beyanı alınan Molana Ishtıaq Ahmad’ın Ali’nin ölümünden yaklaşık 2 hafta sonra Pakistan Başkonsolosluğu’na giderek, Sulman Ali’nin öldürülüp Edirne Uzunköprü’ye bırakıldığını söylediği ve bununla ilgili yardım talebinde bulunduğu, ifadelerinin bir örneklerinin alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve emniyete gönderilerek ihbarda bulunduğu yer aldı.

Ceset 19 Aralık 2020'de bulundu

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad’ın tutuklandı.

Uzunköprü İlçe jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi, Sulman Ali’nin cesedinin bulunup bulunmadığı soruldu ve 19 Aralık 2020’de yol kenarında kimliği belirsiz olarak muhtemel Pakistan uyruklu bir şahsın yol kenarında battaniye içerisinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Maktul Ali’nin cesedinin fotoğraflarının tanığa gösterilerek teşhis ettirildiği kaydedildi.

"Aşırı alkol sebebiyle öldü"

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, maktulün aşırı alkollü olduğu için kustuğunu ve bu nedenle rahatsızlandığını, kendilerinin olay gecesi Yunanistan’a gitmek için yola çıktıklarını ancak yolda maktulün öldüğünü gördüklerini ve bu nedenle Edirne’ye bıraktıklarını söylediler.

Ölüm sebebi: kesici alet yaralanması

Salman Ali’nin ölümüne ilişkin adli tıp kurumu raporunda, ölümün bir adet kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanmasından gerçekleşen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Taraflar arasında tarışma çıkmış

Tanık beyanlarında, maktul Salman Ali ile şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad’ın arasında olay günü bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı, her iki tarafında alkollü olması sebebiyle tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, şüphelilerin mutfakta bulunan bıçakla maktulü kolundan yaraladığı, daha sonra diğer şüpheliler Sezer Balıkçı ve Cuma Özbey’i arayarak onların temin ettikleri araç ile maktulü Edirne Uzundere’ye bıraktıkları anlatıldı.

Maktulü taşıyan aracın plakası üzerinden şüphelilere ulaşıldı. Şüpheliler hakkında "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan ayrı bir dava açıldı.

3 şüpheliye müebbet, 2 şüpheliye 5 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad’in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsinin istendi.

Tutuksuz şüpheliler Cuma Özbey ve Sezer Balıkçı’nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.