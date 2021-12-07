Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli adreslere yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ünye'de bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait 53 sikke ve 7 heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 dedektör, pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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