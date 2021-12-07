Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da köy okulunu ziyaret eden Mehmetçik, öğrencilere atkı, bere ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kent merkezine bağlı Yukarı Saklıca Köyü İlkokulunu ziyaret etti.
Mehmetçik, sınıflarında ziyaret ettiği çocuklara, atkı, bere ile kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Yakından ilgilendikleri çocuklara futbol ve basketbol topu veren askerler, öğrencilere yaş pasta ikramında da bulundu.
Askerler ayrıca okulun projeksiyon cihazı eksiğini giderdi.
Etiketler: Ağrı
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