15 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırıldı, örgütün kirli yüzünü görünce geri dönmeye karar verdi.

Birkaç kez kaçmayı denedi ancak başaramadı. Yine de pes etmedi.

Evlat nöbetine katılan annesini gördüğünde ise cesaretini toplayıp güvenlik güçlerinin yardımıyla kurtuldu.

Örgütten kurtarılan genç ailesine kavuştu

Terör batağına giren genç, evlat nöbetinin 99'uncu gününde ailesine kavuştu.

Ceylan, "1 yıla kadar fazla bir şeyin farkına varmadım, sonradan insan bazı şeyleri görünce yavaş yavaş farkına varıyor, pişmanlık duygusu yaşıyor. 1 yıl geçtikten sonra pişman oldum, yavaş yavaş geri dönme fikirleri içerisine girdim" dedi.

"Çok sayıda kişi örgütten kaçmak için fırsat kolluyor"

Cafer Ceylan, kendisi gibi çok sayıda kişinin örgütten kaçmak için fırsat kolladığını söyledi.

“Pişman olan çok kişi var, gelmek isteyen çok kişi var. Gelmek istiyorlar ama fırsat bulamıyorlar, o yüzden gelemiyorlar”

Ceylan ailesi, terör örgütünden kurtarılan çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber