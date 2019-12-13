Muğla'nın tüm ilçelerinde etkili olan yağmur, özellikle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kentin en yüksek tepelerinden biri olan Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü. Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirve, güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Bingöl'de karla mücadele ekipleri yollarda

Bingöl'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından kar yağışı gece saatlerinde Bingöl'ün kent merkezi hariç birçok bölgesinde etkili oldu. Özellikle Bingöl-Elazığ karayolunun 15. kilometresinden itibaren etkili olan kar yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolunda görüş mesafesi belirli bölgelerde sıfıra kadar düştü. Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri de, Bingöl-Elazığ Karayolu’nda çalışma başlattı. 2 adet kar küreme ve 1 adet greyder, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yolu temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kar 20 santimetreye kadar ulaştı

Öte yandan Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde de kar yağışının sürdüğü öğrenildi. Karlıova ilçe merkezinde ise kar 20 santimetreye kadar ulaştı.

Valilik koordinesinde Karlıova, Yedisu, Yayladere ve Solhan yollarında da karla mücadele ekiplerinin çalışma yaptığı aktarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Antalya

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları ekipleri, Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel'de sürücüleri dikkati olmaları konusunda uyarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum-Ağrı

Erzurum ve Ağrı'da akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Aralıklarla etkili olan yağış sonrası araçlar karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Trafikte aksamalar oldu

Erzurum'da kar yağışıyla bazı vatandaşlar kar topu oynarken, trafikte zaman zaman aksamalar oluştu.

Başta ana caddeler olmak üzere kentin belli noktalarında, belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışıyla Ağrı-İran arasında ulaşımı sağlayan ve ağır tonajlı araçların geçtiği çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: DHA, İHA, AA