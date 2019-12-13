Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TRT Haber canlı yayınında, son dönemde meydana gelen kadın cinayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cinayete kurban giden Emine Bulut’un ailesini temsil edecek olan Feyzioğlu, bu durumun hem farkındalık yaratmaya katkı olacağını, hem de acılı anne ve babanın arzusunu yerine getirmek olduğunu söyledi.

Kadına şiddete karşı yeni platform oluşturuluyor. Alınacak önlemleri ve platformun nasıl çalışacağını cinayete kurban giden Emine Bulut’un ailesinin de avukatlığını yapacak olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Nilgün Balkaç’ın sunduğu Birinci Sayfa’da anlattı. pic.twitter.com/wsaffFEJQj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019

Cinayette müebbet hapis verildiğini, ancak ağırlaştırılmış müebbet talep edeceklerini belirten Feyzioğlu, “Bu bir simge, sembol, Emine Bulut davasının ötesinde bir mesaj vermek istiyoruz“ dedi.

'Avukat insan gücü açısından dünyayla yarışır konumdayız'

Feyzioğlu, 9-10 sene önce başlatılan Gelincik Projesiyle, 4 sene içinde 25 bin şiddet mağduru kadına yardım ettiklerini belirtti.



Gelincik Projesi modelinin Türkiye’ye yayılmasıyla ilgili Adalet Bakanı ile de görüştüklerini belirten Feyzioğlu, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) diye bir merkez var, Aile Bakanlığımızın çatısı altında. Bu merkezin bir görevi de hukuki süreci koordine etmek. Ancak hukuki süreci koordine edecek kimse yok. Yazılmış kanuna ama avukat yok. Bunu kamu avukatıyla yapma imkanımız yok. Çünkü öyle bir avukat gücü yok orda. Ama bizim yetişmiş binlerce, sahada da tecrübe kazanmış, kadına karşı şiddetle mücadelede meslektaşımız var, aslında avukat insan gücü açısından dünyayla yarışır konumdayız. Bütün meselemiz bunu en etkili şekilde nasıl kullanırız? Şöyle yapacağız bir kanun değişikliğine bile gerek yok bu aşamada, yönetmelik düzeyinde değişikliklerle ve protokolle. Adalet Bakanı ile görüştüm çok kısa sürede protokol de hazırlanıyor. Biz kadına karşı şiddetle mücadelede bilgili, yaşı da kıdemli ve mutlaka kadın olan bir avukatı nöbet sistemiyle ŞÖNİM’lerde görevlendirmeyi planlıyoruz. Bizim görevimiz o koordinasyonu sağlamak “ dedi.

Bugüne kadar şiddete uğrayan kadının kendi başvuru yapmaya gittiğini ama bundan sonra ŞÖNİM’e giden kadına devletin sahip çıkacağını aktaran Feyzioğlu, ayrıca, yeni platform için, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte bir protokol planladıklarını belirtti.

Kaynak: TRT Haber