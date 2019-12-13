Türkiye
Kargo aracında kaçak üretim 173 tüfek ele geçirildi13 Aralık 2019 Cuma 02:05 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 02:04
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan yol kontrolünde, jandarma tarafından durdurulan kargo aracında izinsiz üretilen 173 adet tüfek ve 65 adet tüfek dipçiği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu Bayındır mevkiinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada M.Y.'ye ait 101 yarı otomatik av tüfeği, F.M.T.'ye ait 60 pompalı av tüfeği, M.Y.'ye ait 4 av tüfeği, S.Ö.'ye ait 8 yarı otomatik av tüfeği olmak üzere toplam 173 adet izin belgesiz olarak üretilmiş av tüfeği ile 65 av tüfeği dipçiği ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine el konulurken, silah sahipleri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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