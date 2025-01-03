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Türkiye
DHA 03.01.2025 23:47

Pitbull, sokak kedisini parçaladı: Köpeğin sahibi tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bir kadın tarafından ağızlığı olmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisini öldürdü. Olayın ardından, polis ekiplerinin gözaltına aldığı G.A. isimli kadın tutuklandı.

Pitbull, sokak kedisini parçaladı: Köpeğin sahibi tutuklandı

Denizköşkler Mahallesi'nde bir kadının ağızlığı olmadan dolaştırdığı yasaklı ırklardan olan pitbull cinsi köpeğin, sokak kedisini ensesinden ısırarak öldürdüğü anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen G.A. isimli kadını Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli G.A.'nın köpeğin karnesini gösterememesi üzerine adrese çağırılan Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılan G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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