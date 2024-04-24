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Türkiye
AA 24.04.2024 06:39

Pitbull saldırısında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Amerikan staff cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi tedavi altına alındı.

Pitbull saldırısında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta Amerikan staff cinsi köpek, sahibine ve yanında bulunan 2 kişiye saldırdı.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi H.S., annesi H.S. ve ağabeyi C.S. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edildi.

Köpeğin saldırma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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