Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pitbull sahibine 14 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de, yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki bir otomobilde, yasaklı hayvan türlerinden Pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.
Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.
Son Haberler
- 14:30
- 14:41
- 14:36
- 14:41
- 14:23
Sıradaki Haber
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz