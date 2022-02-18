İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 15 adrese yapılan baskınlarda, 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu kullanmaya yarayan 5 aparat, 20 kartuş, 2 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyete götürüldü.