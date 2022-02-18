Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 15 adrese yapılan baskınlarda, 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu kullanmaya yarayan 5 aparat, 20 kartuş, 2 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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