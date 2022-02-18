Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 325 eve "koronavirüs" karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 325 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 325 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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