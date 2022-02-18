Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin, geçmişte DEA? bünyesinde faaliyet gösterdiği ve halen çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.