Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Başkentte polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin, geçmişte DEA? bünyesinde faaliyet gösterdiği ve halen çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduklarını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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