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Türkiye
AA 09.10.2024 17:08

Pitbull bu kez sahipli köpeğe saldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pitbullun saldırdığı köpek ağır yaralandı. Sahipli köpeği kurtarma çabaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskihisar Mahallesi'nde ağzında koruma kalkanı bulunmayan pitbull, sahipli bir köpeğe saldırdı.

Durumu fark eden vatandaşlar, süpürge ve sopayla pitbulla müdahale etti.Saldırıya uğrayan diğer köpek ise vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ağır yaralanan köpek, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, pitbull cinsi köpeğin ve sahibinin bulunması amacıyla çalışma başlattı. Pitbullun saldırısı ve esnafın sahipli köpeği kurtarma çabaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kocaeli Köpek Pitbull Sokak Hayvanları
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