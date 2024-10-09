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Türkiye
AA 09.10.2024 17:03

Bartın'da tarihi cami yandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 564 yıllık tarihi cami ağır hasar aldı.

Bartın'da tarihi cami yandı

Kaldırım Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 1460'da inşa edilen Merkez Hasan Dede Camisi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Bartın'da tarihi cami yandı

Ekipler tarafından 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın, camide ağır hasara neden oldu.

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, yangın sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

1889 ve 1904'te iki kez yangına maruz kaldığı ve tadilatların ardından yeniden ibadete açıldığı öğrenilen camideki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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