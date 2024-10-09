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Türkiye
AA 09.10.2024 16:14

Çanakkale'deki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı.

Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Türk Hava Yolları (THY) İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü iş birliğinde hazırlandı.

Çanakkale'deki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Metin Oktay Caddesi'nde yaklaşık 200 personelin görev aldığı tatbikatta, kazazedeler ile yolcu yakınlarını ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri canlandırdı.

Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü.

Çanakkale'deki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı.

Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Tatbikatı, ilgili kurumların müdürleri ile havalimanı yöneticileri takip etti.

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