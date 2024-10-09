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Türkiye
AA 09.10.2024 13:46

Denize atlayınca boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 32 gün önce yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Denize atlayınca boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Denizde yüzmek için arkadaşlarıyla gittiği Karaöz mevkisinde mendirekten suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Gürdal kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Gürdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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