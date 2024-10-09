İş yerini soydular, delil bırakmamak için kamera sistemini çaldılar

Olay, 3 Ekim Perşembe günü Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede daha önceki zamanlarda keşif yapan kapüşonlu 2 hırsız, depo ve ofis olarak kullanılan iş yerinin bahçe duvarından atlayarak içeriye girdi. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca iş yerinde kalan 2 hırsız, çok sayıda elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı.

Yaklaşık 400 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler, son olarak arkalarında delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çaldı.

Park halindeki kamyoneti çalmaya çalışmışlar

İhbar üzerine polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yaptıkları hırsızlığın ardından mezarlıktan atlayarak gittikleri belirlendi. Şüphelilerin iş yerinin yakınlarında park halindeki bir kamyoneti çalmaya çalıştıkları tespit edilirken, mazotu olmayan kamyoneti hareket ettiremedikleri anlaşıldı.