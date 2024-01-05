Pendik'te trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Pendik'te meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sağ ön tekerleği ve ön tamponu çelik bariyerlere saplandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 4 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.