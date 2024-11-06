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Türkiye
AA 06.11.2024 00:21

Pendik'te scooter kullanıcısının ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

İstanbul Pendik'te scooter kullanıcısı kadının yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Pendik'te scooter kullanıcısının ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı scootere çarparak sürüklemeye başladı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kaldı.

Skuter kullanan kadın tırın altında kaldı
Skuter kullanan kadın tırın altında kaldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı, kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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