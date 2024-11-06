Pendik'te scooter kullanıcısının ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı scootere çarparak sürüklemeye başladı.
Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kaldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı, kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.